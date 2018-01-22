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Материалы

Аталанта - Наполи

21.01.2018, Воскресенье, 14:30 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Италия. Серия А, 21 тур Аталанта - Наполи
Италия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
2 января, вторник 22:45 Наполи 1:2 Аталанта
Италия. Серия А (2017/2018)
2 тур
27 августа, воскресенье 21:45 Наполи 3:1 Аталанта
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
25 февраля, суббота 20:00 Наполи 0:2 Аталанта
7 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Аталанта 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 22:00 Наполи 2:1 Аталанта
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Аталанта 1:3 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Аталанта
9 тур
29 октября, среда 22:45 Аталанта 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 18:00 Аталанта 3:0 Наполи
3 тур
14 сентября, суббота 22:45 Наполи 2:0 Аталанта
Италия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
15 января, среда 23:59 Наполи 3:1 Аталанта
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Наполи 3:2 Аталанта
10 тур
31 октября, среда 23:45 Аталанта 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Наполи 1:3 Аталанта
13 тур
26 ноября, суббота 23:45 Аталанта 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Аталанта
18 тур
6 января, среда 17:00 Аталанта 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Наполи 0:0 Аталанта
12 тур
16 ноября, воскресенье 17:00 Аталанта 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Аталанта
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Аталанта 5:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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