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Кьево - Удинезе

05.01.2018, Пятница, 20:00 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 20 тур Кьево - Удинезе
Италия. Серия А (2017/2018)
1 тур
20 августа, воскресенье 21:45 Удинезе 1:2 Кьево
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
5 февраля, воскресенье 17:00 Кьево 0:0 Удинезе
4 тур
18 сентября, воскресенье 13:30 Удинезе 1:2 Кьево
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Удинезе 0:0 Кьево
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 2:3 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 16:00 Кьево 1:1 Удинезе
12 тур
23 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Кьево
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 21:00 Удинезе 3:0 Кьево
4 тур
21 сентября, суббота 20:00 Кьево 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Кьево
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Кьево 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
21 апреля, суббота 20:00 Кьево 0:0 Удинезе
15 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Удинезе 2:1 Кьево
Италия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
11 января, среда 20:30 Удинезе 1:2 Кьево
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Удинезе
18 тур
6 января, четверг 17:00 Удинезе 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
24 марта, среда 22:45 Удинезе 0:0 Кьево
11 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
25 апреля, суббота 20:00 Кьево 0:2 Удинезе
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Кьево
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 5 января 2018, 21:34

    Кьёво,нужен ещё гол,срочно!!!

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