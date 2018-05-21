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Материалы

Барселона - Реал Сосьедад

20.05.2018, Воскресенье, 21:45 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 38 тур Барселона - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
19 тур
14 января, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 2:4 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 21:45 Барселона 3:2 Реал Сосьедад
13 тур
27 ноября, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 23:15 Барселона 5:2 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 23:15 Реал Сосьедад 0:1 Барселона
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:30 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
13 тур
28 ноября, суббота 18:00 Барселона 4:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 19:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
17 тур
4 января, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:00 Реал Сосьедад 3:1 Барселона
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Барселона 4:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 13 февраля, четверг 01:00 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 6 февраля, четверг 01:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 21:00 Реал Сосьедад 3:2 Барселона
1 тур
19 августа, воскресенье 23:00 Барселона 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
34 тур
30 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Барселона
15 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Барселона 5:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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