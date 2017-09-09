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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эйбар
Севилья - Эйбар: обзор матча 09 сентября 2017
Севилья
09.09.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 3 тур
3 : 0
Завершен
Эйбар
46'
Гансо
76'
В. Бен-Йеддер
90+2'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эйбар
ГОЛ! 3:0!
Нолито
Пас отдал
С. Корчиа
90'
+2
Замена
Й. Гайс
️️️️
Гансо
87'
79'
Замена
Бебе
️️️️
Х. Анхель
Замена
Х. Корреа
️️️️
Х. Навас
79'
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
76'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Г. Меркадо
72'
61'
Замена
К. Ривера
️️️️
Т. Инуи
ГОЛ! 1:0!
Гансо
Пас отдал
Нолито
46'
40'
Замена
Р. Пенья
️️️️
И. Альехо
30'
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
С. Эскудеро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Гансо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
4-3-1-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Лангле
25
Меркадо
16
Навас
10
Гансо
15
Н'Зонзи
23
Карришу
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
3
Нолито
4-2-2-2
13
Дмитрович
2
Капа
15
Оливейра
4
Рамис
3
Анхель
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Альехо
14
Инуи
19
Кике
9
Энрих
25
Меркадо
14
Корчиа
14
Корчиа
25
Меркадо
10
Гансо
30
Гайс
30
Гайс
10
Гансо
16
Навас
32
Корреа
32
Корреа
16
Навас
3
Анхель
12
Бебе
12
Бебе
3
Анхель
14
Альехо
7
Пенья
7
Пенья
14
Альехо
14
Инуи
17
Ривера
17
Ривера
14
Инуи
Остались в запасе
Севилья
Эйбар
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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