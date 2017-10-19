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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эвертон - Лион
Эвертон - Лион: обзор матча 19 октября 2017
Эвертон
19.10.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лион
69'
Э. Уилльямс
6'
Н. Фекир (П)
75'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лион
75'
ГОЛ! 1:2!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Корне
ГОЛ! 1:1!
Э. Уилльямс
Пас отдал
Г. Сигурдссон
69'
66'
Желтая карточка
Б. Траоре
Желтая карточка
Э. Уилльямс
66'
Желтая карточка
А. Лукман
55'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Фекир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Никола Влашич
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
27
Холгейт
5
Уилльямс
5
Кин
15
Мартина
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
10
Влашич
18
Классен
87
Миральяс
9
Калверт-Льюин
4-1-1-3-1
1
Лопеш
2
Тете
6
Марсело
4
Дьякаби
21
Маршал
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
10
Фекир
9
Маолида
10
Депай
Остались в запасе
Эвертон
Лион
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Эвертон - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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