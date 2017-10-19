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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Арсенал
Црвена Звезда - Арсенал: обзор матча 19 октября 2017
Црвена Звезда
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
85'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
Р. Нелсон
Желтая карточка
М. Борян
87'
85'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Вторая желтая
М. Родич
80'
65'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Желтая карточка
М. Родич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Црвена Звезда
8
Александар Пешич
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
2-2
82
Борян
23
Родич
30
Стойкович
8
Канга
7
Крстичич
2-1-4-1-2
1
Чех
26
Дебюши
6
Холдинг
13
Коклен
2
Мэйтленд-Найлс
28
Уиллок
10
Уилшир
6
Эль-Ненни
17
Нелсон
9
Жиру
32
Уолкотт
Остались в запасе
Црвена Звезда
Арсенал
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
1
Мэтт Мейси
ВР
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Црвена Звезда - Арсенал
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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