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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - ФКСБ
Хапоэль БШ - ФКСБ: обзор матча 19 октября 2017
Хапоэль БШ
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
ФКСБ
88'
И. Куэнка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - ФКСБ
90'
+4
Желтая карточка
Д. Попеску
Желтая карточка
М. Меликсон
90'
ГОЛ! 1:0!
И. Куэнка
88'
62'
Желтая карточка
Д. Андрада Тейшейра
52'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
69
Михай Корхут
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
10
Константин Будеску
АП
9
Флорин Тэнасе
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
Хапоэль БШ
18
Дор Эло
ЦЗ
7
Махаран Ради
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
7
Исаак Куэнка
ЦФ
18
Майкл Охана
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
ФКСБ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
44
Габриэль Энаке
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
4-4-2
1
Гореш
69
Корхут
20
Таха
44
Эльхамед
26
Биттон
8
Браун
30
Огочукву
9
Эйнбиндер
24
Меликсон
9
Саар
9
Нвакаеме
2-2-2
1
Ницэ
24
Попеску
15
Момчилович
80
Тейшейра
20
Бензар
10
Будеску
9
Тэнасе
Остались в запасе
Хапоэль БШ
ФКСБ
18
Дор Эло
ЦЗ
7
Махаран Ради
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
7
Исаак Куэнка
ЦФ
18
Майкл Охана
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
18
Дор Эло
ЦЗ
7
Махаран Ради
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
7
Исаак Куэнка
ЦФ
18
Майкл Охана
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Хапоэль БШ - ФКСБ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
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