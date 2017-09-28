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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Копенгаген
Шериф - Копенгаген: обзор матча 28 сентября 2017
Шериф
28.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
0 : 0
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
16
Матео Сушич
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
8
Георгий Антон
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
7
Каспер Куск
ЦП
6
Зека
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Мартин Пушич
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
3-2-2
16
Сушич
5
Посмак
18
Рацу
77
Кендыш
8
Антон
11
Маседа
9
Мугоша
3-3-1-2
1
Ольсен
2
Анкерсен
6
Люфтнер
19
Бенгтссон
7
Куск
6
Зека
6
Квист
7
Вербич
79
Сотириу
19
Пушич
Остались в запасе
Шериф
Копенгаген
Главный тренер
Виктор Михайлов
1
Стефан Андерсен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Шериф - Копенгаген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Шериф
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