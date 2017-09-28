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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лугано - ФКСБ
Лугано - ФКСБ: обзор матча 28 сентября 2017
Лугано
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
1 : 2
Завершен
ФКСБ
58'
К. Будеску
64'
Ж. Мораис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - ФКСБ
64'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мораис
Пас отдал
Р. Бензар
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Будеску
52'
Желтая карточка
М. Пинтилий
Желтая карточка
Ф. Дапрела
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
19
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
10
Константин Будеску
АП
9
Флорин Тэнасе
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
Лугано
1
Жоэль Киассумбуа
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
ФКСБ
44
Габриэль Энаке
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
1-3-1
5
Дапрела
91
Михайлович
24
Ледесма
89
Чрнигой
19
Герндт
2-3-2
1
Ницэ
13
Мораис
24
Попеску
20
Бензар
8
Пинтилий
80
Тейшейра
10
Будеску
9
Тэнасе
Остались в запасе
Лугано
ФКСБ
1
Жоэль Киассумбуа
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
17
Флоринел Коман
ЦФ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Жоэль Киассумбуа
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
Остались в запасе
17
Флоринел Коман
ЦФ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Лугано - ФКСБ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
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