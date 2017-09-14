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Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Партизан
Янг Бойз - Партизан: обзор матча 14 сентября 2017
Янг Бойз
14.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Партизан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Янг Бойз - Партизан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
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Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
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Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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