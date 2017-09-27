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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Бенфика
Базель - Бенфика: обзор матча 27 сентября 2017
Базель
27.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
5 : 0
Завершен
Бенфика
2'
М. Ланг
20'
Д. Оберлен
59'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
69'
Д. Оберлен
76'
Б. Риверос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Бенфика
ГОЛ! 5:0!
Б. Риверос
76'
ГОЛ! 4:0!
Д. Оберлен
69'
63'
Красная карточка
А. Алмейда
59'
Желтая карточка
Э. Сальвио
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. ван Вольфсвинкел
59'
55'
Желтая карточка
А. Живкович
Желтая карточка
Т. Джака
55'
Желтая карточка
М. Аканджи
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. Оберлен
Пас отдал
Р. Штеффен
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Ланг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
Бенфика
14
Бруну Варела
ВР
6
Филипе Аугусто
ОП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
3-1-2-1-2
31
Вацлик
17
Сухи
25
Аканджи
5
Ланг
3
Баланта
34
Джака
7
Дзуффи
11
Штеффен
9
ван Вольфсвинкел
11
Оберлен
4-2-1-3
20
Сезар
33
Жардел
34
Алмейда
4
Луизао
22
Гримальдо
15
Фейса
14
Живкович
21
Пицци
10
Серви
17
Жонас
9
Хименес
Остались в запасе
Базель
Бенфика
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
13
Мирко Сальви
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
6
Филипе Аугусто
ОП
14
Бруну Варела
ВР
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
13
Мирко Сальви
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
14
Бруну Варела
ВР
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Базель - Бенфика
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
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Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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