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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Боруссия Д
Тоттенхэм - Боруссия Д: обзор матча 13 сентября 2017
Тоттенхэм
13.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
4'
Х. Сон
15'
Г. Кейн
60'
Г. Кейн
11'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Боруссия Д
Вторая желтая
Я. Вертонген
90'
+2
90'
Желтая карточка
Г. Кастро
88'
Желтая карточка
Д. Тольян
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
60'
Желтая карточка
Я. Вертонген
58'
Желтая карточка
Э. Дайер
36'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
15'
11'
ГОЛ! 1:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
С. Кагава
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
92
Орье
8
Дембеле
7
Сон
24
Эриксен
9
Кейн
4-2-2-2
1
Бюрки
22
Тольян
19
Папастатопулос
26
Пищек
21
Топрак
8
Шахин
81
Дауд
11
Пулишич
10
Кагава
7
Ярмоленко
7
Обамеянг
Остались в запасе
Тоттенхэм
Боруссия Д
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Тоттенхэм - Боруссия Д
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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