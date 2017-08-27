Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Даллас
Коламбус - Даллас: обзор матча 27 августа 2017
Коламбус
27.08.2017, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Даллас
50'
О. Камара
71'
Д. Менса
78'
У. Циммерман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Даллас
78'
ГОЛ! 2:1!
У. Циммерман
ГОЛ! 2:0!
Д. Менса
71'
69'
Желтая карточка
Т. Акинделе
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
Пас отдал
Э. Хименес
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Даллас
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
14
Атиба Харрис
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Даллас
18
Крис Сейтц
ВР
44
Джесс Гонсалес
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
3-4-1-1
1
Стеффен
6
Менса
22
Райтала
23
Уилльямс
20
Трапп
22
Мерам
10
Игуаин
16
Хименес
7
Сантуш
9
Камара
3-2-2
25
Циммерман
24
Хеджес
3
Акоста
14
Харрис
11
Груэсо
37
Уррути
13
Акинделе
Остались в запасе
Коламбус
Даллас
41
Брэд Стувер
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
18
Крис Сейтц
ВР
44
Джесс Гонсалес
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
44
Джесс Гонсалес
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Коламбус - Даллас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Даллас
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+