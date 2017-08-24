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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл: обзор матча 24 августа 2017
Ванкувер Уайткепс
24.08.2017, четверг, 05:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Сиэтл
64'
Ф. Монтеро
19'
Н. Лодейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
ГОЛ! 1:1!
Ф. Монтеро
64'
Желтая карточка
К. Уостон
32'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
31'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Лодейро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Давид Устед
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
7
Кристиан Боланьос
ЦП
6
Тони Тчани
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
13
Кристиан Техера
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
20
Брек Ши
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
3-2-2
1
Устед
2
Харви
26
Паркер
4
Уостон
7
Боланьос
6
Тчани
13
Техера
12
Монтеро
1-2-2-1
24
Фрай
18
Лирдам
14
Лодейро
7
Рольдан
8
Родригес
13
Моррис
12
Брюин
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
20
Брек Ши
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
20
Брек Ши
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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