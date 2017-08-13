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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Андерлехт
Шарлеруа - Андерлехт: обзор матча 13 августа 2017
Шарлеруа
13.08.2017, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Андерлехт
55'
А. Бэби
90+3'
К. Бенавенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Андерлехт
ГОЛ! 2:0!
К. Бенавенте
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Кипчиу
63'
Желтая карточка
У. Спайич
ГОЛ! 1:0!
А. Бэби
55'
20'
Желтая карточка
А. Требель
Желтая карточка
А. Бэби
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
8
Мартос
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
18
Амара Бэби
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
16
Адриан Требель
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Бенжамин Буленгер
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
28
Энес Саглик
ЦП
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
3-2-1-1
30
Пеннето
25
Нуриу
24
Дессоле
8
Мартос
13
Дианди
18
Бэби
14
Лукебакио
10
Полье
4-4-2
26
Селс
8
Аппиа
37
Обрадович
5
Кара
25
Спайич
18
Дендокер
94
Ханни
24
Кумс
16
Требель
27
Кипчиу
91
Теодорчик
Остались в запасе
Шарлеруа
Андерлехт
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Бенжамин Буленгер
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
28
Энес Саглик
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Бенжамин Буленгер
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
28
Энес Саглик
ЦП
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Шарлеруа - Андерлехт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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