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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вииторул - Зальцбург
Вииторул - Зальцбург: обзор матча 17 августа 2017
Вииторул
17.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Зальцбург
31'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вииторул - Зальцбург
55'
Желтая карточка
П. Миранда
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Даббур
Пас отдал
С. Ляйнер
Начало матча
Статистика матча Вииторул - Зальцбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 1
01.08.2019
Гент
Лига Европы, 2 раунд
Гент
6 : 3
25.07.2019
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Витесс
3 : 1
02.08.2018
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 2
26.07.2018
Витесс
Лига Европы, 1 раунд
Вииторул
0 : 0
19.07.2018
Расинг
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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