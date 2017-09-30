Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ганновер-96
Боруссия М - Ганновер-96: обзор матча 30 сентября 2017
Боруссия М
30.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
67'
М. Гинтер
90+4'
Т. Азар (П)
71'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ганновер-96
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Азар
90'
+4
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Харник
Пас отдал
П. Швеглер
Желтая карточка
О. Вендт
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Гинтер
67'
66'
Желтая карточка
П. Швеглер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
23
Крамер
19
Джонсон
21
Кюизанс
9
Азар
13
Штиндль
11
Раффаэл
4-3-1-2
33
Чаунер
26
Сане
3
Антон
4
Корб
22
Озтрзолек
30
Клаус
27
Швеглер
6
Бакалорж
9
Бебу
22
Харник
19
Караман
Остались в запасе
Боруссия М
Ганновер-96
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Боруссия М - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Ганновер-96
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+