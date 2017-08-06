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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Даллас
Филадельфия Юнион - Даллас: обзор матча 06 августа 2017
Филадельфия Юнион
06.08.2017, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Даллас
17'
С. Джей Сапонг
68'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Даллас
ГОЛ! 2:0!
С. Джей Сапонг
68'
ГОЛ! 1:0!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Х. Медуньянин
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Даллас
18
Крис Сейтц
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Филадельфия Юнион
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
1-2-2
77
МакКартни
28
Гэддис
11
Бедойя
6
Медуньянин
9
Сапонг
13
Понтиус
2-3-1
18
Сейтц
3
Фигероа
24
Хеджес
13
Ульоа
24
Холлингшид
10
Диас
37
Уррути
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Даллас
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
44
Джесс Гонсалес
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
Остались в запасе
44
Джесс Гонсалес
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Филадельфия Юнион - Даллас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
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