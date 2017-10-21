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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Казанка - Луки-Энергия
Казанка - Луки-Энергия: обзор матча 21 октября 2017
Казанка
21.10.2017, суббота, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
3 : 1
Завершен
Луки-Энергия
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Статистика матча Казанка - Луки-Энергия
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Матчи команд
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Казанка
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10.06.2022
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28.05.2022
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Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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