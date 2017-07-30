Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе
Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 30 июля 2017
Шапекоэнсе
30.07.2017, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
Новости команд
Все
Шапекоэнсе
Атлетико Гойяненсе
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 35 тура
Вчера, 09:29
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Мирассола» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ботафого» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 35 тура
Вчера, 09:29
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Мирассола» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ботафого» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+