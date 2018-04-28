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Саутгемптон - Борнмут
Саутгемптон - Борнмут: обзор матча 28 апреля 2018
Саутгемптон
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
25'
Д. Тадич
54'
Д. Тадич
45+1'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Борнмут
Желтая карточка
С. Соареш
90'
+2
Желтая карточка
А. МакКарти
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тадич
54'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Кинг
Пас отдал
С. Фрэнсис
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
Пас отдал
М. Лемина
25'
4'
Желтая карточка
Л. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-2-1-1
29
МакКарти
5
Бертранд
4
Йошида
29
Худт
21
Соареш
99
Лемина
27
Редмонд
21
Ромеу
10
Тадич
32
Остин
4-2-1-3
31
Бегович
15
Аке
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
10
Кук
32
Гослинг
10
Фрейзер
7
Кинг
13
Уилсон
11
Муссе
Остались в запасе
Саутгемптон
Борнмут
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Саутгемптон - Борнмут
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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