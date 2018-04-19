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Лестер - Саутгемптон

19.04.2018, Четверг, 21:45 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Англия. Премьер-лига, 35 тур Лестер - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
13 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:4 Лестер
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 15:00 Саутгемптон 3:0 Лестер
7 тур
2 октября, воскресенье 16:15 Лестер 0:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 Лестер 1:0 Саутгемптон
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 2:2 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Лестер 2:0 Саутгемптон
11 тур
8 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 2:0 Лестер
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
27 тур
23 января, понедельник 23:45 Саутгемптон 0:2 Лестер
5 тур
27 августа, суббота 18:00 Лестер 3:2 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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