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Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 11 февраля 2018
Саутгемптон
11.02.2018, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
6'
Р. Фирмино
42'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
Желтая карточка
О. Ромеу
62'
47'
Желтая карточка
Э. Джан
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
37'
Желтая карточка
Ж. Матип
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
4-1-3-1-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
29
Худт
21
Соареш
99
Лемина
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
21
Ромеу
10
Тадич
9
Каррийо
4-1-2-2-1
1
Кариус
2
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
23
Джан
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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