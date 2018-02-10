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Вест Хэм - Уотфорд
Вест Хэм - Уотфорд: обзор матча 10 февраля 2018
Вест Хэм
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
38'
Чичарито
78'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Уотфорд
90'
Желтая карточка
С. Предль
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
А. Крессуэлл
78'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
44'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
М. Антонио
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Дидье Ндонг
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-3
13
Адриан
3
Крессуэлл
21
Огбонна
5
Сабалета
39
Коллинс
8
Куяте
16
Нобл
23
Мариу
7
Арнаутович
14
Чичарито
18
Антонио
3-3-1-3
1
Карнезис
22
Янмат
4
Предль
5
Мариаппа
25
Холебас
6
Капу
4
Зеегелар
6
Дукуре
10
Деулофеу
14
Дини
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Вест Хэм
Уотфорд
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Дидье Ндонг
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Дидье Ндонг
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Вест Хэм - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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