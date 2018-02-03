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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Суонси
Лестер - Суонси: обзор матча 03 февраля 2018
Лестер
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
17'
Д. Варди
53'
Ф. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Суонси
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фернандес
Пас отдал
К. Сун-Юн
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
К. Ихеначо
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-3-3
1
Шмейхель
28
Фукс
2
Симпсон
5
Магуайр
15
Драгович
4
Ндиди
15
Силва
11
Олбрайтон
34
Диабате
17
Ихеначо
9
Варди
3-3-2-2
22
Фабиански
26
Моусон
6
Фернандес
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
8
Фер
13
Ольссон
6
Клукас
40
Ки Сун-Юн
12
Дайер
10
Айю
Остались в запасе
Лестер
Суонси
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Лестер - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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