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Борнмут - Арсенал

14.01.2018, Воскресенье, 16:30 мск Борнмут, стадион Виталити Стэдиум Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 23 тур Борнмут - Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
4 тур
9 сентября, суббота 17:00 Арсенал 3:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
3 января, вторник 22:45 Борнмут 3:3 Арсенал
13 тур
27 ноября, воскресенье 17:15 Арсенал 3:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 16:30 Борнмут 0:2 Арсенал
19 тур
28 декабря, понедельник 20:30 Арсенал 2:0 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 января 2018, 18:49

    ставил штуку на победу арсенала... и про..ал...

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    Рейтинг: +175

    СуперДизель 14 января 2018, 18:35

    До свидания, Арсен...

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    Рейтинг: +610

    NeoNaTe 14 января 2018, 18:13

    красавцы борнмут, спасли ставку!

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    Рейтинг: +33

    Патриот Донбасса 14 января 2018, 18:04

    Вот я лошара ((((( -1000.....б.л.ля....

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    Рейтинг: +13

    25-17 14 января 2018, 18:02

    4 гола будет полюбе

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    Рейтинг: +13

    25-17 14 января 2018, 18:01

    Эх ) тебе не повезло )

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    Рейтинг: +13

    25-17 14 января 2018, 18:01

    Ну вот а ты боялся ))

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    Рейтинг: +33

    Патриот Донбасса 14 января 2018, 18:01

    ЭЭЭЭЭЭЭ Хорош ....я на тотал меньше заряжал !!!

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    Рейтинг: +13

    25-17 14 января 2018, 17:57

    Ну вот уже 1 1 не зря +)

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    Рейтинг: +610

    NeoNaTe 14 января 2018, 17:16

    походу зря тб 2.5 на этих инвалидов поставил, арсенал как обычно безнадежен

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