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Суонси - Тоттенхэм
Суонси - Тоттенхэм: обзор матча 02 января 2018
Суонси
02.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
12'
Ф. Льоренте
89'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Тоттенхэм
89'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алли
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
79'
64'
Желтая карточка
Э. Ламела
31'
Желтая карточка
Д. Санчес
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
К. Эриксен
Желтая карточка
М. Ольссон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-2-3-2
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
22
Ранхель
3
ван дер Хоорн
8
Саншеш
14
Кэрролл
6
Клукас
12
Дайер
10
Айю
3-2-3-2
1
Льорис
6
Санчес
14
Вертонген
15
Дайер
2
Триппьер
4
Дэвис
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
12
Льоренте
8
Алли
Остались в запасе
Суонси
Тоттенхэм
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Суонси - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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