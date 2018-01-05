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Материалы

Тоттенхэм - Вест Хэм

04.01.2018, Четверг, 23:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 21 тур Тоттенхэм - Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 22:00 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
6 тур
23 сентября, суббота 14:30 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
36 тур
5 мая, пятница 22:00 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
12 тур
19 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
2 марта, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
13 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм
1 тур
16 августа, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
37 тур
3 мая, суббота 15:45 Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
18 декабря, среда 23:45 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
25 февраля, понедельник 23:59 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
13 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 15:45 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
3 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:2 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2009

29 июля, среда 14:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
32 тур
11 апреля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм
16 тур
8 декабря, понедельник 23:00 Вест Хэм 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
9 марта, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:0 Вест Хэм
14 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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