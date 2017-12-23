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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 23 декабря 2017
Саутгемптон
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
24'
Ч. Остин
64'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Н. Редмонд
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
К. Куанер
64'
ГОЛ! 1:1!
Л. Депуатр
Пас отдал
Т. Смит
Желтая карточка
У. Худт
54'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
У. Худт
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
23
Таргетт
4
Йошида
5
Стивенс
29
Худт
99
Лемина
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
27
Редмонд
10
Тадич
32
Остин
4-4-2
1
Лоссль
26
Шиндлер
94
Хадергьонай
2
Мэлони
25
Занка
13
Муй
10
Инс
3
ван Ла Парра
19
Уильямс
23
Куанер
29
Депуатр
Остались в запасе
Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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