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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Борнмут
Суонси - Борнмут: обзор матча 25 ноября 2017
Суонси
25.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Борнмут
Желтая карточка
В. Бони
90'
+2
88'
Желтая карточка
Д. Кинг
75'
Желтая карточка
Д. Айб
Желтая карточка
К. Сун-Юн
75'
Желтая карточка
М. Ольссон
75'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
69'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-4-2
22
Фабиански
26
Моусон
13
Ольссон
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
40
Ки Сун-Юн
8
Саншеш
16
Меса
14
Кэрролл
10
Айю
2
Бони
4-3-3
31
Бегович
21
Дэниелс
27
Кук
15
Смит
15
Аке
8
Пью
31
Артер
16
Сурман
7
Кинг
13
Уилсон
33
Айб
Остались в запасе
Суонси
Борнмут
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Суонси - Борнмут
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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