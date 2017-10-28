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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун
Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 28 октября 2017
Ливерпуль
28.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
50'
Д. Старридж
58'
Р. Фирмино
75'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 3:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Салах
75'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
50'
41'
Желтая карточка
Т. Смит
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Марко Груйич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Роберт Грин
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
4-3-1-2
22
Миньоле
2
Гомес
5
Морено
32
Матип
24
Клаван
14
Хендерсон
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Салах
15
Старридж
9
Фирмино
4-5-1
1
Лоссль
2
Смит
26
Шиндлер
15
Лев
25
Занка
6
Хогг
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Инс
19
Уильямс
29
Депуатр
Остались в запасе
Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Марко Груйич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
10
Элиас Качунга
ПВ
31
Роберт Грин
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Марко Груйич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
31
Роберт Грин
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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