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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Жилина - Копенгаген
Жилина - Копенгаген: обзор матча 12 июля 2017
Жилина
12.07.2017, среда, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 3
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Жилина - Копенгаген
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Под Дубном
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Жилина
Копенгаген
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