Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Краснодар
Чита - Краснодар: обзор матча 22 мая 2009
Чита
22.05.2009, пятница, 12:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
14'
М. Крейсман
67'
М. Деменко
85'
Е. Калешин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Краснодар
Замена
И. Герасимов
️️️️
А. Михеев
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Е. Калешин
Желтая карточка
В. Булатенко
Замена
В. Беличенко
️️️️
М. Ванев
Замена
В. Сафонов
️️️️
Ю. Дубровин
Замена
Г. Гармашов
️️️️
И. Нагибин
ГОЛ! 1:1!
М. Деменко
Замена
К. Ионов
️️️️
Г. Богю
Замена
Рикардо
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
Д. Лошкарев
️️️️
А. Олейник
Замена
С. Хабаров
️️️️
Р. Гаврюш
ГОЛ! 1:0!
М. Крейсман
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
1
Евгений Городов
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
25
Максим Деменко
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Чита
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
91
Георгий Гармашов
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Константин Ионов
ЦФ
Краснодар
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
27
Дмитрий Лошкарев
ЦП
39
Рикардо
ЦП
22
Иван Герасимов
ЦФ
4-4-1
32
Бодялов
7
Ванев
30
Агрофенин
13
Подпругин
2
Лесков
10
Булатенко
9
Гаврюш
9
Нагибин
0
Крейсман
0
Богю
3-3-2-2
31
Пчелинцев
2
Соколов
39
Цуканов
24
Мирошниченко
5
Дубровин
15
Фатуллаев
15
Калешин
25
Деменко
90
Михеев
27
Олейник
13
Дорожкин
9
Нагибин
91
Гармашов
91
Гармашов
9
Нагибин
0
Богю
11
Ионов
11
Ионов
0
Богю
7
Ванев
26
Беличенко
26
Беличенко
7
Ванев
9
Гаврюш
20
Хабаров
20
Хабаров
9
Гаврюш
5
Дубровин
15
Сафонов
15
Сафонов
5
Дубровин
27
Олейник
27
Лошкарев
27
Лошкарев
27
Олейник
90
Михеев
22
Герасимов
22
Герасимов
90
Михеев
13
Дорожкин
39
Рикардо
39
Рикардо
13
Дорожкин
Остались в запасе
Чита
Краснодар
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Чита - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Чита
Краснодар
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
Вчера, 23:56
3
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
Вчера, 19:31
1
Кисляк – о поражении от «Краснодара»: «Спихивать на судейство не стоит, сами допустили достаточно ошибок»
Вчера, 16:57
1
Мусаев рассказал, кто из отечественных тренеров поддерживает его в период кризиса «Краснодара»
Вчера, 16:29
Мусаев рассказал о внезапном ночном звонке от Кордобы
Вчера, 14:44
3
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
Вчера, 23:56
3
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
Вчера, 19:31
1
Кисляк – о поражении от «Краснодара»: «Спихивать на судейство не стоит, сами допустили достаточно ошибок»
Вчера, 16:57
1
Мусаев рассказал, кто из отечественных тренеров поддерживает его в период кризиса «Краснодара»
Вчера, 16:29
Мусаев рассказал о внезапном ночном звонке от Кордобы
Вчера, 14:44
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+