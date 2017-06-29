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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фола - Милсами
Фола - Милсами: обзор матча 29 июня 2017
Фола
29.06.2017, четверг, 20:30
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Милсами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фола - Милсами
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
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