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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 22 апреля 2017
Челси
22.04.2017, суббота, 19:15
Англия. Кубок, 1/2 финала
4 : 2
Завершен
Тоттенхэм
5'
Виллиан
43'
Виллиан (П)
75'
Э. Азар
80'
Н. Матич
18'
Г. Кейн
52'
Д. Алли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Тоттенхэм
Желтая карточка
Н. Канте
90'
+2
80'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
В. Ваньяма
ГОЛ! 4:2!
Н. Матич
Пас отдал
Э. Азар
80'
ГОЛ! 3:2!
Э. Азар
75'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Педро
74'
73'
Желтая карточка
Д. Алли
68'
Замена
К. Уокер
️️️️
Х. Сон
Замена
Э. Азар
️️️️
Виллиан
61'
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Батшуайи
60'
52'
ГОЛ! 2:2!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
Желтая карточка
М. Алонсо
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Виллиан
43'
18'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
5'
4'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Деле Алли
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
8
Мусса Дембеле
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пау Лопес
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
15
Аке
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
18
Матич
11
Мозес
10
Виллиан
9
Педро
44
Батшуайи
4-2-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Ваньяма
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
9
Педро
4
Фабрегас
4
Фабрегас
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
10
Азар
10
Виллиан
44
Батшуайи
19
Коста
19
Коста
44
Батшуайи
7
Сон
2
Уокер
2
Уокер
7
Сон
2
Ваньяма
14
Н'Куду
14
Н'Куду
2
Ваньяма
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
13
Пау Лопес
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 0
08.11.2026
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Челси
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1 (HD)
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