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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Даллас
Динамо Хьюстон - Даллас: обзор матча 24 июня 2017
Динамо Хьюстон
24.06.2017, суббота, 04:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Даллас
19'
Э. Торрес
59'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Даллас
Желтая карточка
Э. Торрес
84'
Желтая карточка
Алекс
80'
Замена
Алекс
️️️️
О. Гарсия
69'
61'
Замена
В. Ульоа
️️️️
К. Груэсо
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Уррути
55'
Желтая карточка
А. Харрис
ГОЛ! 1:0!
Э. Торрес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
15
Дилан Ремик
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЛП
13
Рикардо Кларк
ПП
9
Эрик Торрес
ЦФ
19
Мауро Манотас
РФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЛП
14
Атиба Харрис
ЦП
10
Мауро Диас
АП
3
Келлин Акоста
ПП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
14
Алекс
ЦП
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Даллас
18
Крис Сейтц
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
16
Кой Крафт
ЦФ
3-2-2
1
Дерич
20
ДеЛаГарса
15
Ремик
13
Машадо
27
Гарсия
13
Кларк
9
Торрес
19
Манотас
2-3-1-2
44
Гонсалес
3
Фигероа
24
Хеджес
3
Акоста
14
Харрис
11
Груэсо
10
Диас
13
Акинделе
37
Уррути
27
Гарсия
14
Алекс
14
Алекс
27
Гарсия
11
Груэсо
13
Ульоа
13
Ульоа
11
Груэсо
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Даллас
31
Джо Уиллис
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
18
Крис Сейтц
ВР
11
Хавьер Моралес
ЦП
16
Кой Крафт
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
31
Джо Уиллис
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
11
Хавьер Моралес
ЦП
16
Кой Крафт
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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