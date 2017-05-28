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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Ди Си Юнайтед
Ванкувер Уайткепс - Ди Си Юнайтед: обзор матча 28 мая 2017
Ванкувер Уайткепс
28.05.2017, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
61'
Л. Нигл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Ди Си Юнайтед
76'
Желтая карточка
Д. Джеффри
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Нигл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Давид Устед
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
7
Кристиан Боланьос
ЦП
6
Тони Тчани
ЦП
13
Кристиан Техера
ПП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
13
Ламар Нигл
ЛП
25
Джаред Джеффри
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
9
Себастьен Ле То
ПП
Главный тренер
Трой Лесесне
Ванкувер Уайткепс
40
Мауро Росалес
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
31
Марсело Сарвас
ЦП
25
Жулиан Бюшер
ЦП
3-3-1
1
Устед
2
Харви
4
Уостон
26
Паркер
7
Боланьос
6
Тчани
13
Техера
12
Монтеро
3-1-3
28
Хамид
2
Кемп
15
Бирнбаум
6
Опаре
25
Джеффри
9
Ле То
32
Акоста
13
Нигл
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Ди Си Юнайтед
40
Мауро Росалес
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
48
Трэвис Уорра
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
31
Марсело Сарвас
ЦП
25
Жулиан Бюшер
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
40
Мауро Росалес
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
31
Марсело Сарвас
ЦП
25
Жулиан Бюшер
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Ди Си Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
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