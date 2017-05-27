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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Коламбус
Торонто - Коламбус: обзор матча 27 мая 2017
Торонто
27.05.2017, суббота, 02:00
США. МЛС, Общий этап
5 : 0
Завершен
Коламбус
6'
В. Васкес (П)
39'
Д. Морроу
59'
В. Васкес
86'
Д. Осорио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Коламбус
ГОЛ! 4:0!
Д. Осорио
86'
Красная карточка
М. Дельгадо
81'
ГОЛ! 3:0!
В. Васкес
59'
ГОЛ! 2:0!
Д. Морроу
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Васкес
6'
5'
Желтая карточка
Д. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЛП
7
Виктор Васкес
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
4
Майкл Брэдли
АП
33
Стивен Бейташур
ПП
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
3-4-1
25
Боно
3
Мур
17
Мавинга
15
Савалета
2
Морроу
7
Васкес
8
Дельгадо
33
Бейташур
4
Брэдли
3-3-2
1
Стеффен
25
Аффул
6
Менса
14
Фрэнсис
20
Трапп
10
Игуаин
22
Мерам
9
Камара
23
Манне
Остались в запасе
Торонто
Коламбус
1
Клинт Ирвин
ВР
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Торонто - Коламбус
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
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