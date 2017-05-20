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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 20 мая 2017
Ди Си Юнайтед
20.05.2017, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Чикаго Файр
52'
Д. Аккам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
90'
Замена
Д. Аршакян
️️️️
Н. Николич
86'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
М. де Лиув
66'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
Л. Нигл
64'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аккам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Ламар Нигл
ЛП
25
Джаред Джеффри
ЦП
31
Марсело Сарвас
ЦП
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Чикаго Файр
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
33
Жоао Мейра
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЛП
8
Мэтт Полстер
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
8
Майкл де Лиув
АП
31
Бастиан Швайнштайгер
ПП
21
Луис Солиньяк
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
Чикаго Файр
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
94
Давид Аршакян
ЦФ
3-3-1
28
Хамид
32
Боссвелл
2
Кемп
15
Бирнбаум
13
Нигл
31
Сарвас
25
Джеффри
9
Ле То
3-4-1-2
40
Винсент
2
Каппельхоф
33
Мейра
31
Швайнштайгер
8
Полстер
11
Аккам
13
МакКарти
8
де Лиув
11
Николич
21
Солиньяк
8
де Лиув
27
Кэмпбелл
27
Кэмпбелл
8
де Лиув
11
Николич
94
Аршакян
94
Аршакян
11
Николич
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
Остались в запасе
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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