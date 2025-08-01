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Календарь 4-6 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России

Вчера, 16:39

Утверждено расписание 4-го, 5-го и 6-го туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

4-й тур

16 сентября (вторник)

16:30. «Оренбург» – «Рубин»

18:45. «Акрон»«Локомотив»

20:45. «Пари НН»«Динамо Мх»

17 сентября (среда)

18:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»

20:30. «Зенит» – «Ахмат»

20:30. «Сочи» – «Динамо»

18 сентября (четверг)

18:30. ЦСКА – «Балтика»

20:45. «Спартак» – «Ростов»

5-й тур

30 сентября (вторник)

18:00. «Рубин» – «Зенит»

20:30. «Ахмат» – «Оренбург»

20:30. «Краснодар» – «Динамо»

1 октября (среда)

18:00. «Крылья Советов» – «Сочи»

18:00. «Пари НН» – «Спартак»

20:30. «Балтика» – «Акрон»

20:30. «Локомотив» – ЦСКА

2 октября (четверг)

19:30. «Динамо Мх» – «Ростов»

6-й тур

21 октября (вторник)

18:00. «Динамо Мх» – «Спартак»

20:30. ЦСКА – «Акрон»

22 октября (среда)

18:00. «Рубин» – «Ахмат»

18:00. «Динамо» – «Крылья Советов»

20:30. «Зенит» – «Оренбург»

20:30. «Ростов» – «Пари НН»

23 октября (четверг)

18:30. «Краснодар» – «Сочи»

21:00. «Балтика» – «Локомотив»

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Краснодар ЦСКА Спартак Локомотив Динамо Рубин Ростов Акрон Крылья Советов Динамо Мх Ахмат Оренбург Пари НН Сочи Балтика
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