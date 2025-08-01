Календарь 4-6 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России

Утверждено расписание 4-го, 5-го и 6-го туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
4-й тур
16 сентября (вторник)
16:30. «Оренбург» – «Рубин»
18:45. «Акрон» – «Локомотив»
20:45. «Пари НН» – «Динамо Мх»
17 сентября (среда)
18:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»
20:30. «Зенит» – «Ахмат»
20:30. «Сочи» – «Динамо»
18 сентября (четверг)
18:30. ЦСКА – «Балтика»
20:45. «Спартак» – «Ростов»
5-й тур
30 сентября (вторник)
18:00. «Рубин» – «Зенит»
20:30. «Ахмат» – «Оренбург»
20:30. «Краснодар» – «Динамо»
1 октября (среда)
18:00. «Крылья Советов» – «Сочи»
18:00. «Пари НН» – «Спартак»
20:30. «Балтика» – «Акрон»
20:30. «Локомотив» – ЦСКА
2 октября (четверг)
19:30. «Динамо Мх» – «Ростов»
6-й тур
21 октября (вторник)
18:00. «Динамо Мх» – «Спартак»
20:30. ЦСКА – «Акрон»
22 октября (среда)
18:00. «Рубин» – «Ахмат»
18:00. «Динамо» – «Крылья Советов»
20:30. «Зенит» – «Оренбург»
20:30. «Ростов» – «Пари НН»
23 октября (четверг)
18:30. «Краснодар» – «Сочи»
21:00. «Балтика» – «Локомотив»