РПЛ утвердила расписание еще шести туров

Российская Премьер-лига обнародовала утвержденный календарь с 8-го по 13-й тур.
8-й тур
12 сентября (пятница)
19:00 «Рубин» – «Динамо Мх»
13 сентября (суббота)
14:00 «Пари НН» – «Оренбург»
16:45 «Ахмат» – «Локомотив»
16:45 «Динамо» – «Спартак»
19:30 «Краснодар» – «Акрон»
14 сентября (воскресенье)
14:30 «Крылья Советов» – «Сочи»
17:00 «Балтика» – «Зенит»
19:30 «Ростов» – ЦСКА
9-й тур
20 сентября (суббота)
14:30 «Пари НН» – «Ахмат»
16:45 «Акрон» – «Рубин»
19:30 «Динамо Мх» – «Локомотив»
21 сентября (воскресенье)
12:00 «Оренбург» – «Динамо»
14:30 «Спартак» – «Крылья Советов»
17:00 «Балтика» – «Ростов»
19:30 «Краснодар» – «Зенит»
22 сентября (понедельник)
19:00 «Сочи» – ЦСКА
10-й тур
26 сентября (пятница)
18:00 «Крылья Советов» – «Динамо»
27 сентября (суббота)
14:00 «Ахмат» – «Акрон»
16:30 «Локомотив» – «Рубин»
16:30 «Зенит» – «Оренбург»
19:00 «Ростов» – «Краснодар»
28 сентября (воскресенье)
14:30 ЦСКА – «Балтика»
17:00 «Динамо Мх» – «Сочи»
19:30 «Спартак» – «Пари НН»
11-й тур
4 октября (суббота)
13:00 «Акрон» – «Зенит»
15:15 «Рубин» – «Крылья Советов»
17:30 «Краснодар» – «Ахмат»
19:45 «Динамо» – «Локомотив»
5 октября (воскресенье)
12:00 «Оренбург» – «Ростов»
14:15 «Сочи» – «Пари НН»
16:30 ЦСКА – «Спартак»
19:00 «Балтика» – «Динамо Мх»
12-й тур
17 октября (пятница)
19:00 «Пари НН» – «Акрон»
18 октября (суббота)
13:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»
15:15 «Спартак» – «Ростов»
17:30 «Динамо Мх» – «Краснодар»
19:45 «Локомотив» – ЦСКА
19 октября (воскресенье)
14:30 «Сочи» – «Зенит»
17:00 «Рубин» – «Балтика»
19:30 «Динамо» – «Ахмат»
13-й тур
25 октября (суббота)
14:00 «Спартак» – «Оренбург»
16:30 «Ростов» – «Динамо Мх»
19:00 ЦСКА – «Крылья Советов»
26 октября (воскресенье)
13:00 «Акрон» – «Локомотив»
15:15 «Пари НН» – «Балтика»
19:45 «Краснодар» – «Рубин»
27 октября (понедельник)
19:30 «Ахмат» – «Сочи»