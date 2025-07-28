Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС назначил судей на матчи 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России

РФС назначил судей на матчи 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России

Сегодня, 15:00

Российский футбольный союз сообщил, какие арбитры будут работать на играх первого тура кубкового Пути РПЛ.

29 июля (вторник)

«Динамо» – «Сочи»: судья – Иван Сараев

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Сергей Чебан; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Акрон»«Балтика»: судья – Максим Перезва

Помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар»«Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Денис Березнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Иванов.

30 июля (среда)

«Динамо Мх»«Пари НН»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Денис Петров, Станислав Попков; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Егор Егоров; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат»«Зенит»: судья – Михаил Черемных

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ростов»«Спартак»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

31 июля (четверг)

«Рубин»«Оренбург»: судья – Юрий Карпов

Помощники судьи – Хамид Талаев, Евгений Синянский; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Французов.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Краснодар» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 июля 2025
Где смотреть матч «Динамо» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 29 июля 2025
Где смотреть матч «Акрон» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 29 июля 2025
Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Спартак Краснодар ЦСКА Динамо Локомотив Ростов Рубин Крылья Советов Акрон Ахмат Пари НН Оренбург Сочи Балтика Динамо Мх Фролов Антон Перезва Максим Сараев Иван Буланов Евгений Карпов Юрий Шафеев Рафаэль Цыганок Сергей Черемных Михаил
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глебов – о решении Комличенко перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»: «Порядочный парень»
16:16
Мостовой высказался о перспективах лидирующего в РПЛ «Локомотива»
15:51
Стало известно, сыграет ли Заболотный в матче «Спартак» – «Зенит»
15:41
4
Орлов оценил игру Глушенкова: «Где конкретика?»
15:30
6
Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области
15:15
3
Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии
14:48
1
Орещук объяснил, почему доволен работой Станковича в «Спартаке»
14:38
6
Раскрыта зарплата Жедсона в «Спартаке»
14:14
9
Защитник сборной Туниса хочет получить российское гражданство
13:59
1
В «Динамо» предложили «Кофемании» назначить Смолова спортивным директором
13:30
7
Все новости
Все новости
РФС назначил судей на матчи 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России
15:00
Где смотреть матч «Краснодар» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 июля 2025
09:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 29 июля 2025
09:19
Где смотреть матч «Акрон» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 29 июля 2025
09:14
Комик Шастун рассказал о предложениях от «Амкала» и «Аль-Хиляля»
25 июля
2
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
24 июля
1
ФотоЭкс-футболист сборной России сменил медиаклуб
13 июля
«Динамо» предложило РФС перераспределить права на Кубок России
12 июля
2
«Оренбург» оказался в одной кубковой группе с «Зенитом»
11 июля
18
Медиаклубу могут засчитать техническое поражение в FONBET Кубке России
10 июля
5
Календарь группового этапа FONBET Кубка России
5 июля
РФС создаст новый кубковый турнир
4 июля
4
РФС – о скандале с жеребьевкой Кубка: «Чья-то пресс-служба создала эксцесс»
1 июля
«Динамо» не будет оспаривать результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России
1 июля
Карпин одним словом описал группу «Динамо» в Пути РПЛ FONBET Кубка России
30 июня
9
Черчесов высказался о статусе «Спартака»
30 июня
1
Сетка Пути РПЛ в Кубке России 2025-2026: группы, даты матчей
30 июня
«Анжи» потребовал объяснений от РФС из-за недопуска к участию в Кубке России
30 июня
1
Реакция Черчесова на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
30 июня
10
Реакция Мостового на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
29 июня
2
Радимов определил «группу смерти» в Пути РПЛ FONBET Кубка России
29 июня
3
Генич раскритиковал «Динамо» из-за претензий к жеребьевке FONBET Кубка России
29 июня
7
В «Зените» заявили о непричастности к скандальной жеребьевке FONBET Кубка России
29 июня
39
Комментарий РФС по поводу скандала с жеребьевкой FONBET Кубка России
29 июня
12
Раскрыта реакция Дюкова на скандал с жеребьевкой FONBET Кубка России
29 июня
8
Определились соперники медийных команд в FONBET Кубке России
29 июня
Заявление «Динамо» по жеребьевке Кубка
29 июня
7
Клубы РПЛ готовы опротестовать жеребьевку группового этапа Кубка
29 июня
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 