РФС назначил судей на матчи 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России

Российский футбольный союз сообщил, какие арбитры будут работать на играх первого тура кубкового Пути РПЛ.
29 июля (вторник)
«Динамо» – «Сочи»: судья – Иван Сараев
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Сергей Чебан; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Акрон» – «Балтика»: судья – Максим Перезва
Помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок
Помощники судьи – Денис Березнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Иванов.
30 июля (среда)
«Динамо Мх» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов
Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Денис Петров, Станислав Попков; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Егор Егоров; инспектор – Александр Гончар.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Михаил Черемных
Помощники судьи – Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Владимир Казьменко.
«Ростов» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.
31 июля (четверг)
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Юрий Карпов
Помощники судьи – Хамид Талаев, Евгений Синянский; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Французов.