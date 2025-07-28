«Ротор» провел ночь в Шереметьево из-за постоянных переносов рейса

«Ротор» не сумел вовремя вернуться в Волгоград после гостевого матча 2-го тура Первой лиги с «Челябинском» (0:1). Клуб добирался домой с пересадкой в Москве.
Из-за закрытия аэропорта Волгограда, команда провела в Шереметьево всю ночь. Изменения в расписание вносились шесть раз. Сначала отправление перенесли с 02:00 на 03:00, затем на 04:00, 06:00, 08:00, 08:35. Вылететь удалось только в 09:00.
Пресс-атташе «Ротора» Михаил Шептухин рассказал, что добрался до дома только в 11:46.
«Вы прочитали краткую историю того, как «Ротор» добирался из Москвы в Волгоград», – сказал Шептухин, добавив, что в аэропорту выдавали воду и питание.
- Ранее после матчей 1-го тура РПЛ в Москве возникли проблемы с возвращением домой у «Сочи» и «Динамо Мх».
- Также проблемы с вылетом из Ярославля после гостевого матча 1-го тура Первой лиги возникли у «Урала».
- Во Второй лиге в последние дни были проблемы с перелетами у «Динамо-2», которое задержалось на полтора дня в Новосибирске. «Тюмень» после матча в Иванове вместо переезда для вылета в Москву отправилась на поезде в Санкт-Петербург. Уже оттуда команда полетела в Тюмень.
Источник: «Блокнот»