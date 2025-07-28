«Ротор» провел ночь в Шереметьево из-за постоянных переносов рейса

«Ротор» не сумел вовремя вернуться в Волгоград после гостевого матча 2-го тура Первой лиги с «Челябинском» (0:1). Клуб добирался домой с пересадкой в Москве.

Из-за закрытия аэропорта Волгограда, команда провела в Шереметьево всю ночь. Изменения в расписание вносились шесть раз. Сначала отправление перенесли с 02:00 на 03:00, затем на 04:00, 06:00, 08:00, 08:35. Вылететь удалось только в 09:00.

Пресс-атташе «Ротора» Михаил Шептухин рассказал, что добрался до дома только в 11:46.

«Вы прочитали краткую историю того, как «Ротор» добирался из Москвы в Волгоград», – сказал Шептухин, добавив, что в аэропорту выдавали воду и питание.