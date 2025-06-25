«Тренировки потяжелее»: жена Тикнизяна рассказала об адаптации Наира в «Црвене Звезде»

Яна Ромашкина, супруга новичка «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, прокомментировала адаптацию игрока в клубе.

Наир накануне забил в дебютном матче.

Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.

Игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив». Он провел за московскую команду 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

«Умничка, я им горжусь. Все хорошо. Партнеры, тренеры встретили тепло, прекрасно.

Тренировки, правда, потяжелее будут. Большая нагрузка. Все будет хорошо», – сказала Ромашкина в эфире «Матч ТВ».