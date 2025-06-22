Мостовой оценил переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на трансфер Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду». Сербский клуб объявил о подписании армянского футболиста сегодня, 22 июня.

«Жаль, что Тикнизян ушeл в «Црвену Звезду». Это хороший футболист, которого ещe недавно хотел «Зенит». Плохо, что «Локомотив» его не сохранил.

Но другое дело, что Наир мог сам настоять на продаже в Европу, ведь «Црвена Звезда» – команда высокого уровня, которая постоянно играет в еврокубках. Это хороший выбор», – сказал Мостовой.