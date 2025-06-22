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Мостовой оценил переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Вчера, 21:38
3

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на трансфер Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду». Сербский клуб объявил о подписании армянского футболиста сегодня, 22 июня.

«Жаль, что Тикнизян ушeл в «Црвену Звезду». Это хороший футболист, которого ещe недавно хотел «Зенит». Плохо, что «Локомотив» его не сохранил.

Но другое дело, что Наир мог сам настоять на продаже в Европу, ведь «Црвена Звезда» – команда высокого уровня, которая постоянно играет в еврокубках. Это хороший выбор», – сказал Мостовой.

  • Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.
  • Игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив». Он провел за московскую команду 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Сербия. Суперлига Црвена Звезда Тикнизян Наир Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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В "Спартаке" играют прост
1750617817
Тихнидзининян+Постовой=LoveIs
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АК 68
1750619014
Однозначно, трансфер на понижение в классе.
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