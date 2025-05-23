Объявлены судьи на 30-й тур РПЛ

РФС объявила о назначениях судей и инспекторов на матчи 30-го тура РПЛ.

Главным судьей игры «Краснодар» – «Динамо», которая может принести «быкам» чемпионский титул, стал Артем Чистяков.

24 мая (суббота).

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Химки»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо Мх» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Александр Машлякевич. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.