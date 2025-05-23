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Объявлены судьи на 30-й тур РПЛ

Сегодня, 12:20
4

РФС объявила о назначениях судей и инспекторов на матчи 30-го тура РПЛ.

Главным судьей игры «Краснодар» – «Динамо», которая может принести «быкам» чемпионский титул, стал Артем Чистяков.

24 мая (суббота).

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Химки»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо Мх» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Александр Машлякевич. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Спартак Химки Ахмат Зенит ЦСКА Пари НН Факел Крылья Советов Рубин Оренбург Динамо Мх Ростов Акрон Локомотив Сухой Алексей Казарцев Василий Иванов Cергей Кукуляк Евгений Чистяков Артем Кукуян Павел Машлякевич Александр Егоров Егор
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Комментарии (4)
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ivany4
1747993812
Неисповедимы судейские расклады. Но то что Быкам придется тяжело в игре уже определено провидением.
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fakeid
1747995974
поздравляем внезапно разбогатевших егорова, чистякова и казарцева! лукойл назначил, всё за тройку пытаются уцепиться! позор рылам!
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alex1951
1747998342
Артем,Тёмочка МВД тебе отвалит 2 чемодана ,,зеленью,, - примешь ,не посадим .... не примешь - точно посадим . Выбор за тобой))))
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NewLife
1747998850
Иванов и мешок карасей -все что нужно, чтобы достойно встретить старость руководству бо.мжей)))
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