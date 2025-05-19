Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью

Расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью

Сегодня, 16:10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал расширенную заявку на товарищеские матчи с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунeв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелeхин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук, («Сьон»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Еще по теме:
Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева на июньские матчи 2
Стало известно, чем закончились знаменитые обещания Федуна подарить всей сборной Хорватии по «Мерседесу» 12
Динамовский фанат-ветеран против Черчесова и Карпина в клубе: «Не надо никаких спартаковских усатых и этого Валеру, в которого все верят» 4
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия Нигерия Беларусь
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
4
Известен фаворит на замену Осинькину в «Крыльях Советов»
16:48
2
Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева на июньские матчи
16:40
2
Заявление президента «Ростова» по поводу масштабных изменений в клубе
16:15
Расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью
16:10
Губерниев ответил, смог бы ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц
15:39
1
«Химки» нашли деньги для участия в следующем сезоне РПЛ
15:27
2
ФотоВагнер Лав на матче легенд ЦСКА поклонился Гинеру и поцеловал руку Газзаева
15:06
Заявление «Ростова» по поводу масштабных изменений в клубе
14:37
4
Бабаев назвал возможные сроки возвращения команд из России в еврокубки
14:33
5
Все новости
Все новости
Станковича заподозрили в том, что в «Спартаке» он сошел с ума
16:24
1
Реакция Шварца на интерес «Спартака»
16:05
ФотоВ программке к матчу «Крылья Советов» – «Спартак» вместо фото Солари поместили фото Соболева
15:53
1
Губерниев ответил, смог бы ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц
15:39
«Химки» нашли деньги для участия в следующем сезоне РПЛ
15:27
2
Аршавин прокомментировал свое будущее в «Зените» на фоне истекающего контракта
15:17
3
ФотоВагнер Лав на матче легенд ЦСКА поклонился Гинеру и поцеловал руку Газзаева
15:06
Заявление «Ростова» по поводу масштабных изменений в клубе
14:37
4
Бабаев назвал возможные сроки возвращения команд из России в еврокубки
14:33
5
Стало известно, в какой клуб может перейти Комличенко
14:22
5
Агент Мухина объяснил, почему футболист не играет за ЦСКА
14:16
1
Спортивный директор «Ростова» назвал причины ухода со своего поста
14:06
2
В «Милане» отреагировали на информацию об интересе к вингеру сборной России
13:43
2
Стало известно, кто из «Чайки» перейдет в руководство «Ростова»
13:29
1
Радимов назвал фаворита в матче «Локомотив» – ЦСКА
13:06
4
Участник ЧМ-2018 в составе сборной России объявил об уходе из «Краснодара»
12:39
4
Дзюба назвал глупым гол, который «Акрон» пропустил от «Динамо»: «Еще и Маухуб! Я расстроен»
12:30
1
Стало известно о масштабных изменениях в «Ростове»
12:16
9
Джикия поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
12:05
3
Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Алвесу
11:55
4
Бабаев заявил, что Вагнер Лав еще поможет ЦСКА
11:22
2
Агент защитника «Зенита» рассказал об интересе других клубов
11:02
У «Локомотива» появились конкуренты в борьбе за Руденко
10:47
4
Вагнер Лав отреагировал на слова Газзаева о возможности победы ЦСКА в Лиге чемпионов
10:36
Реакция Аршавина на результативную ошибку защитника «Оренбурга» в игре с «Краснодаром»
10:25
4
ЦСКА сохранит бразильского защитника
10:11
6
Радимов рассказал, какого игрока не хватает «Зениту»
09:59
2
Соболев после гола через себя опубликовал видео с крутящимся дельфином
09:45
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 