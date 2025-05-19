Расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал расширенную заявку на товарищеские матчи с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунeв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелeхин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук, («Сьон»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).