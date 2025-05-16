Названы вероятные участники стыковых матчей за место в РПЛ

В стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне могут сыграть только 14-я команда Премьер-лиги и 5-я команда Первой лиги.

Поскольку «Химки» и «Черноморец» вряд ли успеют решить проблемы с прохождением лицензирования, то в стыках состоится только одно двухматчевое противостояние.

«Его проведет команда, занявшая 14-е место в РПЛ (пока это «Ахмат») – 15-я («Оренбург») и 16-я («Факел») вылетают из элиты напрямую.

1-я («Балтика»), 2-я («Торпедо») и 4-я («Сочи») команды [Первой лиги] поднимаются без лишних движений – 5-я же («Урал» или «Родина», «СКА-Хабаровск» не прошел лицензирование) отправляется в стыки», – сообщил журналист Иван Карпов.

Также журналист сообщил, что снимать очки с «Химок» не будут: «Не хватает времени, чтобы грамотно запустить процедуру. Иначе это будет нарушение регламента, чего в РФС не хотят».