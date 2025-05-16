Названы вероятные участники стыковых матчей за место в РПЛ

В стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне могут сыграть только 14-я команда Премьер-лиги и 5-я команда Первой лиги.
Поскольку «Химки» и «Черноморец» вряд ли успеют решить проблемы с прохождением лицензирования, то в стыках состоится только одно двухматчевое противостояние.
«Его проведет команда, занявшая 14-е место в РПЛ (пока это «Ахмат») – 15-я («Оренбург») и 16-я («Факел») вылетают из элиты напрямую.
1-я («Балтика»), 2-я («Торпедо») и 4-я («Сочи») команды [Первой лиги] поднимаются без лишних движений – 5-я же («Урал» или «Родина», «СКА-Хабаровск» не прошел лицензирование) отправляется в стыки», – сообщил журналист Иван Карпов.
Также журналист сообщил, что снимать очки с «Химок» не будут: «Не хватает времени, чтобы грамотно запустить процедуру. Иначе это будет нарушение регламента, чего в РФС не хотят».
- Для прохождения лицензирования на выступление в РПЛ в следующем сезоне «Химкам» требуется решить проблемы с долгами. Также у них отсутствует договор с футбольной академией – Московская область пока отказывает клубу в этом. «Черноморцу» для лицензирования требуется договор со стадионом.
- За выживание в РПЛ ведут борьбу «Крылья Советов» (10-е место после 28 туров, 30 очков), «Динамо Мх» (11-е, 27), «Химки» (12-е, 26), «Пари НН» (13-е, 26), «Ахмат» (14-е, 24), «Оренбург» (15-е, 19). «Факел», замыкающий турнирную таблицу, имеет на своем счету 16 очков.
- Лидер Первой лиги «Балтика» набрал 67 очков после 32 матчей и гарантировал себе выход в РПЛ. Далее расположились «Торпедо» (2-е место, 61 очко), «Черноморец» (3-е, 58), «Сочи» (4-е, 57), «Урал» (5-е, 53), «СКА-Хабаровск» (6-е, 50), «Родина» (7-е, 47), «Ротор» (8-е, 47).