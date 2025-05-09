Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ

РФС обнародовал список арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 28-го тура РПЛ. На игре «Динамо» и «Спартака» будет работать бригада Алексея Сухого.

10 мая (суббота)

«Оренбург» – «Химки»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо Мх» – «Зенит»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Владимир Казьменко.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.

11 мая (воскресенье)

«Акрон» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалeв; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Александр Богданов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.

12 мая (понедельник)

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.