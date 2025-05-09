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Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ

Сегодня, 12:28
9

РФС обнародовал список арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 28-го тура РПЛ. На игре «Динамо» и «Спартака» будет работать бригада Алексея Сухого.

10 мая (суббота)

«Оренбург» – «Химки»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо Мх» – «Зенит»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Владимир Казьменко.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.

11 мая (воскресенье)

«Акрон» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалeв; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Александр Богданов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.

12 мая (понедельник)

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Оренбург Химки Динамо Мх Зенит ЦСКА Краснодар Акрон Ахмат Факел Локомотив Динамо Спартак Рубин Ростов Пари НН Крылья Советов Карасев Сергей Сухой Алексей Абросимов Иван Кукуляк Евгений Чистяков Артем Зияков Ранэль Бобровский Ян Егоров Егор
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Комментарии (9)
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рылы
1746783801
по традиции, поздравляем внезапно разбогатевшего сухого, который купит себе участок 40 гектар в подмосковье с помощью чемоданов с ромбиком. всего-то 1 левый пенальти + удаление гладышева - и готово. позор лукойлу!
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рылы
1746783871
рылы!
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Номэд
1746783901
Чистяков - один из многих судьишек, находящихся на денежном балансе у гаСпрома.
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NewLife
1746785486
Поздравляю коней с победой. В конце чемпа все, как и ожидалось.
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ivany4
1746787055
Пасьянс с судьями понятен. Быки, ничья будет вам за счастье. Главное, с такой парой судей, не допускать силовой борьбы, и не отвечать на провокации. Одним словом только быстрый пас на свободного вам поможет. Ну и конечно удача. Да и для Спартака, "козырная пара валетов", тоже будет не подарок. Ну а так как все места ниже первого для нас считаются не особо почетными, хотя напрасно, будем смотреть игру и оценивать работу тренера. Впереди более важные игры, так что есть вариант посмотреть наш ближайший резерв.))
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...уефан
1746787401
..."Джентльмены предпочитают блондинок", а судьи предпочитают наличный расчёт! На всякий случай, если кому интересно)...
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