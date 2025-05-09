Определились финалисты Лиги Европы: подробности

Стало известно, какие команды разыграют трофей Лиги Европы в сезоне-2024/25.

В финале встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», которые выбили «Атлетик» и «Буде-Глимт» соответственно.

Матч пройдет 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» – домашней арене вылетевшего «Атлетика».

«МЮ» в третий раз вышел в финал ЛЕ – ранее была победа в 2017 году и поражение в 2021-м.

«Тоттенхэм» стал финалистом второго по значимости еврокубка впервые с сезона-1983/84. Тогда лондонцы были сильнее «Андерлехта».